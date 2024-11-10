«Аугсбург» с «Хоффенхаймом» сыграли «пусто:пусто»

В 10-м туре чемпионата Германии представители нижней части таблицы «Аугсбург» и «Хоффенхайм» не порадовали обилием моментов.

Хозяева были чуть ближе к победе, но только полумоментами можно назвать неточные удары головой от Филипа Титца и Крислена Матсимы, а также промах Кристияна Якича из пределов штрафной, когда ему никто не мешал.

0:0, «Аугсбург» идет 12-м, соперник - четвертый с конца в очке над стыковым местом.