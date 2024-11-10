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«Аугсбург» с «Хоффенхаймом» сыграли «пусто:пусто»

10 Ноября 2024 • 19:23 Комментировать
Аугсбург
0:0
Хоффенхайм
окончен

В 10-м туре чемпионата Германии представители нижней части таблицы «Аугсбург» и «Хоффенхайм» не порадовали обилием моментов.

Хозяева были чуть ближе к победе, но только полумоментами можно назвать неточные удары головой от Филипа Титца и Крислена Матсимы, а также промах Кристияна Якича из пределов штрафной, когда ему никто не мешал.

0:0, «Аугсбург» идет 12-м, соперник - четвертый с конца в очке над стыковым местом.

Протокол игры  
Аугсбург0:0Хоффенхайм
Лабрович НедилькоМатсима КрисленГоувелеув ДжеффриШлоттербек КевенВольф МариусОниика ФрэнкЯкич КристиянМайер Арне 66' (Кёмюр Мерт ( 66') Яннулис Димитрис  71' 90' (Педерсен Мадс ( 90') Клод-Морис Алексис  75' 75' (Мунье Стив ( 75') Титц Филлип 67' (Эссанд Самюэль ( 67')
Запасные: Кудосу ХенриYusuf KabadayiКучукшахин МахмутДамен ФиннБауэр Максимилиан
Бауманн ОливерАртур ШавесСтах Антон 78' (Жендрей Валентен ( 78') Акпогума Кевин  87'Кадержабек Павел  1' 78' (Дрекслер Тим ( 78') Журасек ДавидГриллич ФлорианТохумджу Умут 60' (Гложек Адам ( 60') Бишоф ТомКрамарич АндрейБюльтер Мариус  35' 60' (Табакович Харис ( 60')
Запасные: Бериша МергимГайгер ДеннисБруун-Ларсен ЯкобФилипп ЛукаМоэрстедт Макс
10 ноября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Аугсбург — Хоффенхайм чемпионата Германии — 10 ноября 2024
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