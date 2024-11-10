«Аугсбург» с «Хоффенхаймом» сыграли «пусто:пусто»

В 10-м туре чемпионата Германии представители нижней части таблицы «Аугсбург» и «Хоффенхайм» не порадовали обилием моментов.
Хозяева были чуть ближе к победе, но только полумоментами можно назвать неточные удары головой от Филипа Титца и Крислена Матсимы, а также промах Кристияна Якича из пределов штрафной, когда ему никто не мешал.
0:0, «Аугсбург» идет 12-м, соперник - четвертый с конца в очке над стыковым местом.
Протокол игры
Лабрович Недилько•Матсима Крислен•Гоувелеув Джеффри•Шлоттербек Кевен•Вольф Мариус•Ониика Фрэнк•Якич Кристиян•Майер Арне66' (Кёмюр Мерт (66') •Яннулис Димитрис 71'90' (Педерсен Мадс (90') •Клод-Морис Алексис 75'75' (Мунье Стив (75') •Титц Филлип67' (Эссанд Самюэль (67')
Бауманн Оливер•Артур Шавес•Стах Антон78' (Жендрей Валентен (78') •Акпогума Кевин• 87'Кадержабек Павел 1'78' (Дрекслер Тим (78') •Журасек Давид•Гриллич Флориан•Тохумджу Умут60' (Гложек Адам (60') •Бишоф Том•Крамарич Андрей•Бюльтер Мариус 35'60' (Табакович Харис (60')
10 ноября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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