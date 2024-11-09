«РБ Лейпциг» и гладбахская «Боруссия» провели матч без голов

В 10-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» и гладбахская «Боруссия» сыграли на равных.

Франк Онора справа выдал пас в центр штрафной площади на Тима Кляйндинста, которому не удалось пробить вратаря. Кляйндинст слева убежал в отрыв и выкатил мяч в центр на Онору, а Франк с линии штрафной площади пробил в перекладину. Кевин Кампль слева со штрафного навесил к ближней штанге, где Кристоф Баумгартнер головой направил мяч под перекладину, голкипер же в прыжке смог отвести угрозу от ворот.

После перерыва Баумгартнер по центру выскочил к воротам и с 12 метров низом пробил в левый угол, вратарь в прыжке смог дотянуться до мяча.

0:0, «РБ Лейпциг» второй с отставанием в пять очков от «Баварии», «Боруссия» - девятая.