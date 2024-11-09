«РБ Лейпциг» и гладбахская «Боруссия» провели матч без голов

В 10-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» и гладбахская «Боруссия» сыграли на равных.
Франк Онора справа выдал пас в центр штрафной площади на Тима Кляйндинста, которому не удалось пробить вратаря. Кляйндинст слева убежал в отрыв и выкатил мяч в центр на Онору, а Франк с линии штрафной площади пробил в перекладину. Кевин Кампль слева со штрафного навесил к ближней штанге, где Кристоф Баумгартнер головой направил мяч под перекладину, голкипер же в прыжке смог отвести угрозу от ворот.
После перерыва Баумгартнер по центру выскочил к воротам и с 12 метров низом пробил в левый угол, вратарь в прыжке смог дотянуться до мяча.
0:0, «РБ Лейпциг» второй с отставанием в пять очков от «Баварии», «Боруссия» - девятая.
Протокол игры
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Битшиабу Эль-Шадай•Хенрихс Бенджамин67' (Шешко Беньямин (67') •Нуса Антонио•Кампль Кевин•Вермирен Артур 51'81' (Зайвальд Николас (81') •Баумгартнер Кристоф81' (Форсан Эудраого (81') •Опенда Лои•Юссуф Поульсен67' (Айдара Амаду (67') 89'
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Фридрих Марвин•Итакура Ко•Улльрих Лукас90' (Кьяродия Фабио (90') •Райц Рокко 44'72' (Зандер Филипп (72') •Вайгль Юлиан•Онора Франк81' (Чванчара Томаш (81') •Плеа Алассан72' (Нойхаус Флориан (72') •Хак Робин 42'81' (Нгуму Натан (81') •Кляйндинст Тим
09 ноября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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