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Флик хочет забрать Дэвиса в «Барселону» слухи

09 Ноября 2024 • 20:13 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
1 4.60 X 3.95 2 1.70
10.11 23:00

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Bild, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик попросил президента клуба Жоана Лапорту приложить все усилия для подписания канадского защитника, который до сих пор не продлил трудовой договор с «Баварией».

В текущем сезоне 24-летний Дэвис появился на поле в 15 матчах во всех турнирах и стал автором трех результативных передач.

Действующий контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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