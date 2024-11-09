Флик хочет забрать Дэвиса в «Барселону»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Bild, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик попросил президента клуба Жоана Лапорту приложить все усилия для подписания канадского защитника, который до сих пор не продлил трудовой договор с «Баварией».

В текущем сезоне 24-летний Дэвис появился на поле в 15 матчах во всех турнирах и стал автором трех результативных передач.

Действующий контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.