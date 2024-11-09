«Вердер» дожал «Хольштайн Киль» в концовке

«Вердер» и «Хольштайн Киль» провели событийный матч 10-го тура чемпионата Германии.

На 36-й минуте после ошибки Стивена Скрибски Йенс Стаге прицельно стрельнул из-за штрафной - 1:0. Тут же он ассистировал Романо Шмиду, но арбитры отменили гол по причине нарушения правил. В компенсированное время Макс Гешвилль сыграл в отборе, а Фил Харрис здорово пробил издали - 1:1.

На 89-й минуте Кеке Топ набросил мяч к воротам, и Оливер Бёрк ударом головой вырвал победу для хозяев. До финального свистка еще Шмид сотряс перекладину.

2:1, «Вердер» идет восьмым, соперник - второй с конца.