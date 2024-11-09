«Вердер» дожал «Хольштайн Киль» в концовке

«Вердер» и «Хольштайн Киль» провели событийный матч 10-го тура чемпионата Германии.
На 36-й минуте после ошибки Стивена Скрибски Йенс Стаге прицельно стрельнул из-за штрафной - 1:0. Тут же он ассистировал Романо Шмиду, но арбитры отменили гол по причине нарушения правил. В компенсированное время Макс Гешвилль сыграл в отборе, а Фил Харрис здорово пробил издали - 1:1.
На 89-й минуте Кеке Топ набросил мяч к воротам, и Оливер Бёрк ударом головой вырвал победу для хозяев. До финального свистка еще Шмид сотряс перекладину.
2:1, «Вердер» идет восьмым, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Стаге Йенс36'
|48'Харрис Фил (1:1)
|(2:1) Бёрк Оливер89'
Цеттерер Михаэль•Велькович Милош•Фридль Марко 25'78' (Бёрк Оливер (78') •Юнг Антони•Агу Феликс•Кён Деррик88' (Деман Оливье (88') •Стаге Йенс 30'46' (Биттенкорт Леонардо (46') •Линен Сенне• 50'Нжинма Джастин66' (Топп Кеке (66') •Шмид Романо•Дукш Марвин78' (Штарк Никлас (78')
Запасные: Пипер Амос•Малатини Хулиан•Мио Бакхаус•Альверо Скелли
Вайнер Тимон•Ивежич Марко• 68'Эррас Патрик•Гешвилль Макс•Беккер Тимо•Гигович Армин62' (Порат Финн (62') •Кнудсен Магнус• 90'Ремберг Николай•Пухач Тымотеуш72' (Матино Сюто (72') •Харрис Фил85' (Арп Янн-Фите (85') •Скрибски Стивен72' (Холтби Льюис (72')
09 ноября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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