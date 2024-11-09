«Байер» в концовке упустил победу над откровенным аутсайдером

В субботу «Байер» доминировал в гостях у «Бохума», но забил аутсайдеру только раз. На 18-й минуте Флориан Вирц обыгрался с Патриком Шиком, который с левой ноги отправил мяч в цель - 0:1. «Бохум» еще раз пропустил на 72-й минуте, но гол Жереми Фримпонга отменили судьи и ВАР - вне игры. На 89-й минуте Коджи Миёши ударом с правой ноги шокировал леверкузенцев - 1:1.

«Бохум» набрал только второе очко в сезоне, «Байер» делит третье место.