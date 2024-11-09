«Байер» в концовке упустил победу над откровенным аутсайдером

В субботу «Байер» доминировал в гостях у «Бохума», но забил аутсайдеру только раз. На 18-й минуте Флориан Вирц обыгрался с Патриком Шиком, который с левой ноги отправил мяч в цель - 0:1. «Бохум» еще раз пропустил на 72-й минуте, но гол Жереми Фримпонга отменили судьи и ВАР - вне игры. На 89-й минуте Коджи Миёши ударом с правой ноги шокировал леверкузенцев - 1:1.
«Бохум» набрал только второе очко в сезоне, «Байер» делит третье место.
Протокол игры
|18'Шик Патрик (0:1)
|(1:1) Миёши Коджи89'
Древес Патрик•Эрманн Тим90' (Ордец Иван (90') •Медич Яков•Виттек Максимилиан• 35'Пасслак Феликс78' (Де Вит Дани (78') •Хольтманн Геррит69' (Миёши Коджи (69') •Лосийя Антони69' (Дашнер Лукас (69') •Беро Матуш•Сиссоко Ибраима•Хофманн Филипп•Брошински Мориц69' (Гамбоа Кристиан (69')
Запасные: Панневиг Матс•Машович Эрхан•Элези Агон•Хорн Тимо
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Фримпонг Жереми87' (Гарсия Алеш (87') •Гримальдо Алехандро•Андрих Роберт•Джака Гранит•Хофманн Йонас64' (Телла Нейтан (64') •Вирц Флориан•Шик Патрик 77'77' (Бонифасе Виктор (77')
09 ноября. Стадион "Воновия Рурштадион".
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