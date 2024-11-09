«Бавария» не имела проблем с «Санкт-Паули», но забила только раз

В 10-м туре чемпионата Германии «Бавария» гостила у «Санкт-Паули» и ничего не позволила создать сопернику. Лидеры соревнований и сами неохотно ходили вперед, но один из моментов использовали.
На 22-й минуте Джамал Мусиала на чужой половине поля сыграл в отборе и с 28 метров решился на удар, мяч попал в перекладину и от каркаса ворот отлетел за линию - 0:1. В концовке игры Лерой Сане справа с 22 метров пробил в дальний угол, и вратарь в прыжке отбил мяч в сторону. Гарри Кейн справа вывел к воротам Мусиалу, которому с 12 метров по воротами помешал пробить защитник.
«Бавария» лидирует с отрывом в шесть очков от ближайшего конкурента, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|22'Мусиала Джамал (0:1)
Василь Никола•Валь Хауке•Смит Эрик89' (Джигала Адам (89') •Метс Кароль•Салиакас Манолис• 66'Рицка Ларс•Ирвайн Джексон•Бухальфа Карло88' (Синани Данел (88') •Гилавоги Морган• 64'Афолайян Оладапо74' (Вагнер Роберт (74') •Эггештайн Йоханнес80' (Альберс Андреас (80')
Нойер Мануэль•Геррейру Рафаэл70' (Лаймер Конрад (70') •Упамекано Дайо•Мин-Чжэ Ким• 66'Дэвис Альфонсо•Киммих Йозуа•Горецка Леон82' (Пальинья Жоау (82') •Сане Лерой82' (Олисе Майкл (82') •Мусиала Джамал90' (Мюллер Томас (90') •Коман Кингсли70' (Гнабри Серж (70') •Кейн Гарри
Запасные: Перец Даниэль•Азну Адам•Дайер Эрик•Тель Матис
09 ноября. Стадион "Millerntor Stadion".
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