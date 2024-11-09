«Бавария» не имела проблем с «Санкт-Паули», но забила только раз

В 10-м туре чемпионата Германии «Бавария» гостила у «Санкт-Паули» и ничего не позволила создать сопернику. Лидеры соревнований и сами неохотно ходили вперед, но один из моментов использовали.

На 22-й минуте Джамал Мусиала на чужой половине поля сыграл в отборе и с 28 метров решился на удар, мяч попал в перекладину и от каркаса ворот отлетел за линию - 0:1. В концовке игры Лерой Сане справа с 22 метров пробил в дальний угол, и вратарь в прыжке отбил мяч в сторону. Гарри Кейн справа вывел к воротам Мусиалу, которому с 12 метров по воротами помешал пробить защитник.

«Бавария» лидирует с отрывом в шесть очков от ближайшего конкурента, соперник - четвертый с конца.