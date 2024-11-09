Раннее удаление Джана испортило «Боруссии» Дортмунд матч против «Майнца»

«Боруссия» Дортмунд не изменяет себе и в Бундеслиге чередует победы с поражениями. Сегодня «шмели» уступили «Майнцу».

На 18-й минуте Джонатан Буркардт без помех стрелял по воротам и минимально промахнулся. На 27-й минуте Эмре Джан очень грубо встретил Ли Чхэ-Сона и сразу получил красную карточку. Пострадавший в том моменте открыл счет вскоре, пробив головой после кросса от Антони Каси. Серу Гирасси мгновенно ответил метким ударом с 11-метрового, и голкипер едва не выручил. Перед уходом команд на перерыв Буркардт поразил ворота с передачи Данни да Косты - 2:1. На 54-й минуте все стало окончательно ясно, когда Филлипп Мвене помог Паулю Небелю сделать счет 3:1.

«Майнц» делит восьмое место, «Боруссия» - шестое.