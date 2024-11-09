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Чемпионат Германии. Бундеслига

Раннее удаление Джана испортило «Боруссии» Дортмунд матч против «Майнца»

09 Ноября 2024 • 19:24 Комментировать
Майнц
3:1
Боруссия Д
окончен

«Боруссия» Дортмунд не изменяет себе и в Бундеслиге чередует победы с поражениями. Сегодня «шмели» уступили «Майнцу».

На 18-й минуте Джонатан Буркардт без помех стрелял по воротам и минимально промахнулся. На 27-й минуте Эмре Джан очень грубо встретил Ли Чхэ-Сона и сразу получил красную карточку. Пострадавший в том моменте открыл счет вскоре, пробив головой после кросса от Антони Каси. Серу Гирасси мгновенно ответил метким ударом с 11-метрового, и голкипер едва не выручил. Перед уходом команд на перерыв Буркардт поразил ворота с передачи Данни да Косты - 2:1. На 54-й минуте все стало окончательно ясно, когда Филлипп Мвене помог Паулю Небелю сделать счет 3:1.

«Майнц» делит восьмое место, «Боруссия» - шестое.

Протокол игры  
Майнц3:1Боруссия Д
(1:0) Чхэ-Сон Ли II36'  
  40'Гирасси Серу (1:1)
(2:1) Буркардт Джонатан45'  
(3:1) Небель Пауль54'  
Центнер Робин  86'Да Коста Данни 81' (Видмер Сильван ( 81') Бель ШтефанКор Доминик  45'Каси АнтониМвене ФиллиппСано КаисуАмири НадимНебель Пауль  32' 85' (Хон Хён-Сок ( 85') Чхэ-Сон Ли II 90' (Зиб Арминдо ( 90') Буркардт Джонатан 90' (Онисиво Карим ( 90')
Запасные: Глейбер ДаниэльБаркок АйменВайпер НельсонВерачниг НиколасРисс Лассе
Майер Александер IIГросс ПаскальДжан Эмре  27'Шлоттербек Нико  28'Рюэрсон Юлиан 74' (Кабар Альмугера ( 74') Нмеча Феликс 59' (Коуту Ян ( 59') Байер Максимилиан 59' (Мален Дониэлл ( 59') Забитцер МарсельБрандт Юлиан 74' (Кэмпбелл Коул ( 74') Байно-Гиттенс Джейми 59' (Люрс Янник ( 59') Гирасси Серу
Запасные: Паулина ЙордиЛотка МарсельМане ФилиппоАзхиль Айман
09 ноября. Стадион "МЕВА Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
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