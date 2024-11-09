Раннее удаление Джана испортило «Боруссии» Дортмунд матч против «Майнца»

«Боруссия» Дортмунд не изменяет себе и в Бундеслиге чередует победы с поражениями. Сегодня «шмели» уступили «Майнцу».
На 18-й минуте Джонатан Буркардт без помех стрелял по воротам и минимально промахнулся. На 27-й минуте Эмре Джан очень грубо встретил Ли Чхэ-Сона и сразу получил красную карточку. Пострадавший в том моменте открыл счет вскоре, пробив головой после кросса от Антони Каси. Серу Гирасси мгновенно ответил метким ударом с 11-метрового, и голкипер едва не выручил. Перед уходом команд на перерыв Буркардт поразил ворота с передачи Данни да Косты - 2:1. На 54-й минуте все стало окончательно ясно, когда Филлипп Мвене помог Паулю Небелю сделать счет 3:1.
«Майнц» делит восьмое место, «Боруссия» - шестое.
Протокол игры
|(1:0) Чхэ-Сон Ли II36'
|40'Гирасси Серу (1:1)
|(2:1) Буркардт Джонатан45'
|(3:1) Небель Пауль54'
Центнер Робин• 86'Да Коста Данни81' (Видмер Сильван (81') •Бель Штефан•Кор Доминик• 45'Каси Антони•Мвене Филлипп•Сано Каису•Амири Надим•Небель Пауль 32'85' (Хон Хён-Сок (85') •Чхэ-Сон Ли II90' (Зиб Арминдо (90') •Буркардт Джонатан90' (Онисиво Карим (90')
Майер Александер II•Гросс Паскаль•Джан Эмре• 27'Шлоттербек Нико• 28'Рюэрсон Юлиан74' (Кабар Альмугера (74') •Нмеча Феликс59' (Коуту Ян (59') •Байер Максимилиан59' (Мален Дониэлл (59') •Забитцер Марсель•Брандт Юлиан74' (Кэмпбелл Коул (74') •Байно-Гиттенс Джейми59' (Люрс Янник (59') •Гирасси Серу
Запасные: Паулина Йорди•Лотка Марсель•Мане Филиппо•Азхиль Айман
09 ноября. Стадион "МЕВА Арена".
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