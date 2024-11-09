Кейн выйдет на острие атаки «Баварии» в матче с «Санкт-Паули»

Сегодня, 9 ноября, мюнхенская «Бавария» встретится на выезде с «Санкт-Паули» в рамках десятого тура чемпионата Германии.

Пресс-служба мюнхенцев опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Баварии»: Нойер (вр), Геррейру, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане, Мусиала, Коман, Кейн.

Начало матча десятого тура немецкой Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Баварией» запланировано на 17:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.