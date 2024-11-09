«Бавария» может отдать своего игрока за Вирца

Полузащитник сборной Германии и леверкузенского «Байера» Флориан Вирц находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии». Об этом посредством социальных сетей рапортует инсайдер Кристиан Фальк.

Согласно данным источника, мюнхенцы хотят осуществить обмен. «Бавария» может предложить за Вирца своего игрока Пауля Ваннера, а также некую денежную сумму.

Ранее сообщалось, что в подписании Флориана также заинтересован «Манчестер Сити».

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 130 миллионов евро. Срок действующего контракта игрока с «Байером» истекает летом 2027 года.