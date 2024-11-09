«Бавария» навела справки о форварде, который интересен «почти всем топ-клубам»

«Бавария» пополнила число потенциальных претендентов на форварда лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

Представители мюнхенского клуба собрали информацию о шведском бомбардире – никаких дальнейших действий пока предпринято не было, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Как отмечает источник, за последние недели почти все ведущие европейские клубы делали запросы по Дьёкерешу, интерес к 26-летнему футболисту продолжает стремительно расти.

«Бавария» внимательно следит за ситуацией, но вряд ли будет в числе фаворитов в борьбе за нападающего в обозримом будущем, учитывая наличие в составе Гарри Кейна.

«Спортинг» готов продать свою звезду за 60-70 млн евро.