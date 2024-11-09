Дэвис не получал предложения от «Баварии»

«Бавария» пока не сделала предложение Альфонсо Дэвису по новому контракту.

В мюнхенском клубе заинтересованы в продолжении сотрудничества с игроком – его действующее соглашение истекает летом 2025 года. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» ещё не сделала финальное предложение 24-летнему канадцу, несмотря на слухи. Пока всё ограничивается лишь неофициальными обсуждениями.

Мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность подписания Альфонсо Дэвиса в качестве свободного агента по окончании сезона.

На счету левого защитника 11 голов и 34 ассиста в 209 матчах за мюнхенцев с момента прихода в клуб в 2019 году.