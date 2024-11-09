Агент Та оценил шансы на переход игрока в «Баварию»

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та готовится к смене клубной прописки.

28-летний футболист покинет ряды «фармацевтов» по окончании сезона в качестве свободного агента. Главным претендентом на немца по-прежнему считается «Бавария», которая хотела подписать его ещё летом нынешнего года.

«Джонатан присоединится к большому клубу следующим летом, и у «Баварии» всё ещё остаются отличные шансы заполучить его.

К сожалению, «Байер» запросил за него слишком много денег [минувшим летом]. «Бавария» действительно хотела Та, он мог перейти. Мы хотели, чтобы «Байер» заработал на его продаже, но теперь клуб не получит никаких денег. На мой взгляд, это была ошибка», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова агента Пини Захави.