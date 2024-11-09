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«Унион» с «Фрайбургом» открыли тур нулями

09 Ноября 2024 • 00:29 Комментировать
Унион Берлин
0:0
Фрайбург

Европейский уикенд в топ-лигах начался с матча «Унион» - «Фрайбург». Команды не отсиживались в обороне, но супермоментов при этом имели не так много. Гости пытались играть первым номером и были чуть острее соперника.

Главный момент игры - Эрен Динкчи заработал пенальти на 19-й минуте после контакта с Рани Хедирой. Винченцо Грифо нанес удар с 11-метрового и не смог переиграть голкипера. На 83-й минуте Лукас Хёлер мог вырывать победу для «Фрайбурга», но в отличной позиции запустил мяч рядом с каркасом.

0:0 в итоге, «Унион» остался на седьмом месте, противник - четвертый, имея в активе на одно очко больше.

Протокол игры  
Унион Берлин0:0Фрайбург
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт Кевин  56'Лейте ДиогуТриммель КристоферСков Роберт 78' (Кверфельд Леопольд ( 78') Кемляйн Алёша 84' (Хаберер Яник ( 84') Хедира Рани  19'Чон У-Ён II 73' (Сибачо Теозон-Жордан ( 73') Вертессен Йорбе 72' (Скарке Тим ( 72') Холлербах Бенедикт 72' (Шефер Андраш ( 72')
Запасные: Руссийон ЖеромФолланд КевинБенеш ЛаслоШволов Александер
Атуболу НоаКюблер Лукас 77' (Хёфлер Николас ( 77') Гинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер КристианЭггештайн МаксимилианПатрик Остерхаге 77' (Хёлер Лукас ( 77') Доан РицуДинкчи ЭренГрифо Винченцо 90' (Муслия Флоран ( 90') Адаму Чуквубике 77' (Розенфельдер Макс ( 77')
Запасные: Сильдийя КильяннМюллер ФлорианГрегорич МихаэльВайсхаупт НоаФилипп Максимилиан
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Ставка и прогноз на матч Унион — Фрайбург чемпионата Германии — 8 ноября 2024
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