«Унион» с «Фрайбургом» открыли тур нулями

Европейский уикенд в топ-лигах начался с матча «Унион» - «Фрайбург». Команды не отсиживались в обороне, но супермоментов при этом имели не так много. Гости пытались играть первым номером и были чуть острее соперника.
Главный момент игры - Эрен Динкчи заработал пенальти на 19-й минуте после контакта с Рани Хедирой. Винченцо Грифо нанес удар с 11-метрового и не смог переиграть голкипера. На 83-й минуте Лукас Хёлер мог вырывать победу для «Фрайбурга», но в отличной позиции запустил мяч рядом с каркасом.
0:0 в итоге, «Унион» остался на седьмом месте, противник - четвертый, имея в активе на одно очко больше.
Протокол игры
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин• 56'Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Сков Роберт78' (Кверфельд Леопольд (78') •Кемляйн Алёша84' (Хаберер Яник (84') •Хедира Рани• 19'Чон У-Ён II73' (Сибачо Теозон-Жордан (73') •Вертессен Йорбе72' (Скарке Тим (72') •Холлербах Бенедикт72' (Шефер Андраш (72')
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас77' (Хёфлер Николас (77') •Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан•Патрик Остерхаге77' (Хёлер Лукас (77') •Доан Рицу•Динкчи Эрен•Грифо Винченцо90' (Муслия Флоран (90') •Адаму Чуквубике77' (Розенфельдер Макс (77')
08 ноября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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