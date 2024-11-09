«Унион» с «Фрайбургом» открыли тур нулями

Европейский уикенд в топ-лигах начался с матча «Унион» - «Фрайбург». Команды не отсиживались в обороне, но супермоментов при этом имели не так много. Гости пытались играть первым номером и были чуть острее соперника.

Главный момент игры - Эрен Динкчи заработал пенальти на 19-й минуте после контакта с Рани Хедирой. Винченцо Грифо нанес удар с 11-метрового и не смог переиграть голкипера. На 83-й минуте Лукас Хёлер мог вырывать победу для «Фрайбурга», но в отличной позиции запустил мяч рядом с каркасом.

0:0 в итоге, «Унион» остался на седьмом месте, противник - четвертый, имея в активе на одно очко больше.