Директор «Баварии» – о контракте Дэвиса: «У нас есть уверенность»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал о ходе переговоров по новому контракту с Альфонсо Дэвисом.

Соглашение канадского левого защитника истекает по окончании сезона. За ситуацией следят мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», заинтересованные в подписании игрока на правах свободного агента.

«Новый контракт Дэвиса? У нас есть уверенность.

Не сомневаюсь, сейчас Фонзи получает удовольствие от игры. Ему подходит стиль «Баварии». Мы надеемся, что так будет продолжаться ещё долго», – приводит журналист Фабрицио Романо ответ Фройнда.

На счету Альфонсо Дэвиса три результативных паса в 14 матчах нынешней кампании.