Защитник «Байера» Гримальдо хочет в испанский топ-клуб

Появилась информация о будущем крайнего защитника «Байера» Алехандро Гримальдо.

Как утверждает EL Nacional, 29-летний испанский футболист хочет вернуться в «Барселону», которую он покинул в далеком 2016 году. Стоит сказать, что Гримальдо является воспитанником каталонского клуба.

За «Байер» защитник выступает с лета 2023 года. За это время он принял участие в 67 играх с учетом всех турниров, в которых забил 14 мячей и сделал 24 результативные передачи.

Стоит сказать, что у Гримальдо нет ни одного матча за основную команду «Барселоны».

Трудовой договор испанца с «Байером» рассчитан до конца сезона-2026/27. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 45 миллионов евро.