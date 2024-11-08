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Защитник «Байера» Гримальдо хочет в испанский топ-клуб слухи

08 Ноября 2024 • 21:40 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
1 5.10 X 4.15 2 1.63
10.11 23:00

Появилась информация о будущем крайнего защитника «Байера» Алехандро Гримальдо.

Как утверждает EL Nacional, 29-летний испанский футболист хочет вернуться в «Барселону», которую он покинул в далеком 2016 году. Стоит сказать, что Гримальдо является воспитанником каталонского клуба.

За «Байер» защитник выступает с лета 2023 года. За это время он принял участие в 67 играх с учетом всех турниров, в которых забил 14 мячей и сделал 24 результативные передачи.

Стоит сказать, что у Гримальдо нет ни одного матча за основную команду «Барселоны».

Трудовой договор испанца с «Байером» рассчитан до конца сезона-2026/27. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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