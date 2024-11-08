«Бавария» нацелилась на игрока «Боруссии»

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может сменить клубную прописку в следующем году. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, интерес к Брандту проявляет «Бавария». Мюнхенский гранд может провернуть этот трансфер следующим летом.

Действующий контракт 28-летнего Брандта с «Боруссией» рассчитан до середины 2026 года. Учитывая ситуацию, дортмундцам может быть выгодно продать футболиста следующим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Юлиана Брандта в 40 миллионов евро.