Назван лучший игрок Бундеслиги в XXI веке: Рибери – третий, Баллак - девятый

Авторитетный портал Goal порадовал любителей спорта номер один очередным интересным рейтингом. На этот раз эксперты составили рейтинг лучших футболистов немецкой Бундеслиги в XXI веке.

На первой строчке рейтинга расположился Роберт Левандовски, который колотил голы пачками в составе дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Вторая позиция у Томаса Мюллера, а тройку замыкает Франк Рибери.

Дальше в топ-10 идут Мануэль Нойер, Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Марко Ройс, Арьен Роббен, Михаэль Баллак и Давид Алаба.

На текущий момент первое место в турнирной таблице чемпионата Германии занимает «Бавария».