На форварда «Баварии» Теля появился ещё один претендент

Нападающий «Баварии» Матис Тель может отправиться в аренду в январе.

Как сообщалось чуть раньше, подписать 19-летнюю восходящую звезду готовы бременский «Вердер» и английский «Ноттингем Форест». По данным Bild, в аренде француза также заинтересован «Штутгарт». Форвард получает мало игровой практики, поэтому мюнхенский гранд охотно изучит предложения, которые поступят в январе.

В текущем сезоне Матис Тель принял участие в семи матчах «Баварии» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В стартовом составе юный футболист вышел всего дважды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Теля в 40 млн евро.