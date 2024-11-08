«Бавария» выдвинула ультиматум Дэвису, на которого претендует «Реал»

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил новое предложение от клуба.

Действующий контракт канадца истекает после завершения текущего сезона. Прежние попытки боссов мюнхенцев договориться с Дэвисом не увенчались успехом, поэтому уход игрока считался наиболее вероятным сценарием – интерес к нему проявляет мадридский «Реал».

По обновлённой информации журналистов Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля, «Бавария» пока не сдалась – клуб предпринял финальную попытку найти компромисс с 24-летним латералем. Футболист ещё не ответил на предложение.

Если верить источнику, представители мюнхенского гранда дали понять Альфонсо Дэвису, что он либо принимает предложенные условия, либо может искать себе нового работодателя. Ситуация остаётся неопределённой.