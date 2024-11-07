Забитцер может стать игроком итальянского суперклуба

Австрийский полузащитник Марсель Забитцер, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Согласно сведениям Goal, в услугах хавбека заинтересован туринский «Ювентус». Сумма потенциальной сделки оценивается в 15-20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний полузащитник сыграл восемь поединков, в которых получил две желтые карточки. За команду из Дортмунда Марсель выступает с лета 2023 года. Срок действующего трудового соглашения между Забитцером и «Боруссией» рассчитан до конца июня 2027-го.