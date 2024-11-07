«Бавария» нашла форварда, который может заменить Кейна

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда может перебраться в другой клуб. Об этом рапортуют немецкие СМИ.

В подписании бельгийского форварда заинтересована мюнхенская «Бавария». Опенда может стать преемником Гарри Кейна в составе гранда Бундеслиги. С лета 2026 года в трудовом соглашении Луи будет действовать опция выкупа за 80 миллионов евро. Также стоит отметить, что в 2026-м у Кейна истекает срок действия контракта с мюнхенцами.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Опенда провел девять поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.