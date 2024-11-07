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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» выбрал нового центрального защитника

07 Ноября 2024 • 09:57 Комментировать

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Об этом информирует deadlinedaylive.

По данным источника, в подписании французского футболиста заинтересован мадридский «Реал», который подыскивает усиление в центр обороны. В «королевском» клубе обозначили Люкеба как приоритетную цель на позицию центрального защитника.

21-летний футболист играет за «РБ Лейпциг» с лета 2023 года. Срок действующего трудового соглашения между Люкеба и «быками» истекает в 2029-м. Трансферная стоимость защитника оценивается в 40 миллионов евро.

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