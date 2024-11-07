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Компани высказался о серии «Баварии» без пропущенных голов

07 Ноября 2024 • 06:39 Комментировать
Бавария
1:0
Бенфика

Рулевой «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о сухой серии своей команды.

Мюнхенский гранд одолел в родных стенах португальскую «Бенфику» в матче Лиги чемпионов (1:0) благодаря голу Джамала Мусиалы. Для «Баварии» это уже четвёртая кряду сухая победа во всех турнирах. До старта этой серии, напомним, случилось крупное поражение от «Барселоны» (1:4).

«В этом нет особого секрета. После предсезонного матча с «Тоттенхэмом» я понял, что наши ребята способны надёжно играть в обороне. Теперь нужно сохранять спокойствие. Сейчас мы играем хорошо, но всегда можно стать ещё лучше, всегда можно внести какие-то коррективы. Я уверен в своих игроках. У нас также есть несколько качественных защитников, которые в настоящий момент недоступны», – заявил Компани на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани

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