Компани – о голах Мусиалы головой: «Он учится у Мюллера и Кейна»

Наставник «Баварии» Венсан Компани рассказал, почему Джамал Мусиала стал забивать головой.

21-летний полузащитник никогда не славился умелой игрой на втором этаже, но в последних четырёх матчах успел трижды забить головой. Именно таким образом немец принёс «Баварии» победу в поединке Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

«Суть в том, чтобы правильно располагаться в штрафной. Неважно, забиваешь ты головой, грудью или коленом – необходимо просто оказаться там в нужное время, чтобы сделать одно касание и забить. На тренировках Джамал видит, как Мюллер и Кейн действуют в штрафной. Надеюсь, он продолжит в том же духе», – цитирует Bayern & Germany Компани.