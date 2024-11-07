Мусиала ответил, почему стал забивать головой

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала вновь поразил ворота ударом головой.

Гол 21-летнего футболиста принёс мюнхенскому гранду минимальную победу в домашнем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0). Немецкий атакующий хавбек отличился на 67-й минуте.

«Я не знаю, что происходит с моей головой... Я просто стараюсь занимать правильные позиции в штрафной площади – в последнее время это здорово срабатывает. Надеюсь, голов будет ещё больше», – поведал в интервью DAZN Мусиала, на счету которого восемь забитых мячей и четыре результативных паса в 13 матчах нынешней кампании во всех турнирах.