«Бавария» выиграла 4 матча с общим счётом 13:0 после разгрома от «Барселоны»

«Бавария» продлила серию сухих побед, обыграв «Бенфику» в Лиге чемпионов (1:0).

24 октября мюнхенцы потерпели сокрушительное поражение от «Барселоны» в выездном поединке самого престижного еврокубка (1:4). После этого команде Венсана Компани удалось разгромить «Бохум» (5:0), «Майнц» (4:0) и берлинский «Унион» (3:0), а в среду всухую была обыграна и «Бенфика». Судьба встречи с португальским грандом решилась на 67-й минуте – автором победного гола стал Джамал Мусиала. Суммарный счёт последних четырёх матчей – 13:0.

После четырёх туров общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» занимает 17-ю строчку в таблице с шестью набранными очками.