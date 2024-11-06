«Реал» вступил в борьбу за защитника «РБ Лейпцига»

Защитник «РБ Лейпцига» Костелло Лукеба может перебраться в испанский топ-клуб.

Как сообщает Marca, видеть французского защитника у себя хочет мадридский «Реал». Отмечается, что в контракте Костелло прописана сумма отступных, которая составляет 90 миллионов евро. В борьбе за футболиста участвует и «Ливерпуль».

Лукеба сыграл семь матчей за «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне Бундеслиги, но голевыми действиями не отметился. Контракт защитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Стоит отметить, что Лукеба уже успел дебютировать за сборную Франции в октябре прошлого года.