Забитцер: «В некоторые моменты нам не хватает сил»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер прокомментировал победу над «Штурмом» (1:0).

«Мы показали классный футбол и заслуженно победили. Конечно, в некоторые моменты нам не хватает сил, потому что у нас минимальная ротация, но мы справляемся хорошо. Да, это особенная игра для меня, потому что я из Граца, но главное — это три очка, задача выполнена, а значит план на игру сработал», - цитирует Забитцера пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в Бундеслиге дортмундский клуб занимает лишь пятое место, после девяти туров отставание от лидирующей «Баварии» составляет семь зачетных баллов.