«Барселона» испытывает серьёзные финансовые проблемы, но как-то умудряется каждый год подписывать новых футболистов. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на El Nacional, целью клуба в обозримом будущем может стать форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми.

Источник отмечает, что в рамках сделки по Адейеми «Барселона» может использовать Феррана Торреса. У этого нападающего нет будущего в каталонском клубе.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Карима Адейеми в 35 миллионов евро, а 24-летнего Феррана Торреса – в 30 миллионов евро.