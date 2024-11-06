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«Барселона» выбрала трансферную цель и может принести игрока в жертву слухи

06 Ноября 2024 • 17:22 Комментировать

«Барселона» испытывает серьёзные финансовые проблемы, но как-то умудряется каждый год подписывать новых футболистов. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на El Nacional, целью клуба в обозримом будущем может стать форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми.

Источник отмечает, что в рамках сделки по Адейеми «Барселона» может использовать Феррана Торреса. У этого нападающего нет будущего в каталонском клубе.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Карима Адейеми в 35 миллионов евро, а 24-летнего Феррана Торреса – в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Ферран Торрес Карим Адейеми ещё теги
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