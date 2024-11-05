Защитник «Баварии» Ито вновь прооперирован

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Хироки Ито продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщила пресс-служба мюнхенцев, японец перенес ещё одну операцию на плюсневой кости и в скором времени приступит к восстановлению.

Отметим, что Хироки получил травму ещё в июле и так и не сыграл ни одного матча за мюнхенцев. 25-летний защитник перешёл в «Баварию» в летнее трансферное окно из «Штуттгарта», сумма трансфера составила порядка 23,5 миллионов евро. Контракт Ито с немецким клубом рассчитан до июля 2028 года.

После девяти туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.