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«Бавария» поспорит с «Ливерпулем» за звезду Бундеслиги

05 Ноября 2024 • 00:14 Комментировать
Санкт-Паули
...
Бавария
09.11 17:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш заинтересовал ещё один топ-клуб.

Египтянин феноменально проводит нынешний сезон: на его счету десять забитых мячей и шесть результативных передач в девяти матчах Бундеслиги. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, «Бавария» внимательно следит за успехами Мармуша и рассматривает возможность его приобретения следующим летом. Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль – большой поклонник таланта 25-летнего футболиста.

Никаких договорённостей пока нет, но предварительные неофициальные переговоры уже ведутся. Известно, что «Айнтрахт» запрашивает за свою звезду порядка 50-60 млн евро.

Серьёзный интерес к Омару Мармушу также проявляет «Ливерпуль», о чём сообщалось ранее.

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