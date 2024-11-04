Директор «Баварии»: «Не стоит постоянно вспоминать матч с «Барселоной»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль уверен, что команда находится на верном пути.

После поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:4) коллективу Венсана Компани удалось одержать три сухие победы кряду – над «Бохумом» (5:0), «Майнцем» (4:0) и «Унионом» (3:0).

«Не стоит постоянно оглядываться на матч с «Барселоной». Мы проиграли 1:4, плохо провели второй тайм, но теперь мы не пропускаем в трёх встречах подряд – такого не было с 2020 года. Это даёт нам понять, что нужно развиваться шаг за шагом. Летом многое изменилось, мы пригласили нового тренера, начали играть в другой футбол. Нам нужно адаптироваться в некоторых аспектах, и команда хорошо справляется. «Бавария» очень здорово выступает в Бундеслиге», – цитирует Bayern & Germany Эберля.