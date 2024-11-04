Кейн забивает или ассистирует каждые 44 минуты

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн проводит очередной сверхрезультативный сезон.

Проведя 14 матчей за мюнхенцев во всех турнирах с начала кампании, англичанин отметился 17 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. В среднем на одно результативное действие у форварда уходит меньше одного тайма – 44 минуты.

В недавнем поединке с берлинским «Унионом» (3:0), который прошёл в рамках Бундеслиги, Гарри Кейн записал себе в актив два гола и один ассист.

6 ноября «Бавария» примет в родных стенах португальскую «Бенфику». Встреча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов стартует в 23:00 по московскому времени.