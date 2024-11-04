Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн забивает или ассистирует каждые 44 минуты

04 Ноября 2024 • 05:40 Комментировать
Санкт-Паули
...
Бавария
09.11 17:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн проводит очередной сверхрезультативный сезон.

Проведя 14 матчей за мюнхенцев во всех турнирах с начала кампании, англичанин отметился 17 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. В среднем на одно результативное действие у форварда уходит меньше одного тайма – 44 минуты.

В недавнем поединке с берлинским «Унионом» (3:0), который прошёл в рамках Бундеслиги, Гарри Кейн записал себе в актив два гола и один ассист.

6 ноября «Бавария» примет в родных стенах португальскую «Бенфику». Встреча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов стартует в 23:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

Новости по матчу

03 Ноября
03:49
Мюллер оценил качество игры «Баварии» при Компани
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
САНКТ-ПАУЛИ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси высказался о втором матче с командой Миранчука «Реал» принял решение по Гюлеру Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира Гвардиола дал совет «Барселоне» Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута» Неймар ведёт переговоры с новым клубом - это не «Барселона»
Родри – обладатель «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Трактора» в КХЛ «Салават Юлаев» сломил сопротивление СКА в матче КХЛ Норрис стал победителем спринта Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Ноября
06:28 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии»: «Не стоит постоянно вспоминать матч с «Барселоной»
05:40 · Германия. Бундеслига
Кейн забивает или ассистирует каждые 44 минуты
03 Ноября
22:05 · Германия. Бундеслига
Хедира взялся за кофе
21:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха за тайм разгромила «Вердер»
19:36 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» и «Майнц» не смогли открыть счёт
15:00 · Германия. Бундеслига
Алонсо может забрать в «Реал» звезду «Байера» 1
03:49 · Германия. Бундеслига
Мюллер оценил качество игры «Баварии» при Компани
02:16 · Германия. Бундеслига
Нойер отреагировал на критику в свой адрес
02 Ноября
22:43 · Германия. Бундеслига
Кейн – о победе над «Унионом»: «Очень качественная игра в нашем исполнении»
22:30 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» ввязалась в борьбу за топ-места, одолев «РБ Лейпциг»
20:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
19:27 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» проиграл контратакующему «Санкт-Паули»
19:26 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» ушёл от поражения в матче с «Аугсбургом»
19:24 · Германия. Бундеслига
«Хольштайн Киль» впервые победил в Бундеслиге, переиграв «Хайденхайм»
19:24 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» забил сразу 7 голов в ворота аутсайдера
19:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ожидаемо разгромила «Унион»
17:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
14:20 · Германия. Бундеслига
Компани: «Дэвис способен выйти на другой уровень»
12:40 · Германия. Бундеслига
Алонсо: «Байер» сыграл лучшую игру в сезоне, но не хватило гола»
09:55 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира
09:44 · Германия. Бундеслига
Кейн назвал завершившего карьеру футболиста, которого хотел бы вернуть на поле
01:29 · Германия. Бундеслига
В «Байере» нашли замену Хаби Алонсо
01:06 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какой клуб может арендовать Теля у «Баварии»
00:33 · Германия. Бундеслига
«Байер» потерял 11 очков после 9 туров – всего на одно меньше, чем за весь прошлый сезон
00:23 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» отбил все атаки «Байера»
Все новости