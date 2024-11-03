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Хедира взялся за кофе

03 Ноября 2024 • 22:05 Комментировать

Известный в прошлом немецкий футболист Сами Хедира рассказал о своих нынешних занятиях. Оказывается, после завершения спортивной карьеры он предпочел не оставаться где-то около футбольного мира, а полностью сменил род занятий. И теперь Хедира занимается производством кофе.

- Мы не просто производим кофе, мы передаём историю напитка. Что было самым сложным? Выбрать стратегию. В каждом городе мы продаём специфический вид кофе, - цитирует слова игрока derbyderbyderby.it.

В прошлом футболист выступал за такие клубы, как дортмундская «»Боруссия», туринский «Ювентус» и даже мадридский «Реал».


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Евро-Футбол.Ру,
Сами Хедира
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