«Боруссия» из Мёнхенгладбаха за тайм разгромила «Вердер»

Девятый тур чемпионата Германии закрывали середняки, давно идущие по одинаковому графику набора очков, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Вердер».
На 11-й минуте Алассан Плеа при помощи рикошета открыл счет. В следующей атаке Франк Онора обострял игру, и мяч от защитника срикошетил в сетку, автогол и 2:0. Онора забил и сам на 45-й минуте, сделав счет разгромным.
После перерыва команды обменялись голами. Кевин Штёгер поразил пустую часть ворот на 67-й минуте, а вскоре Кеке Топп был точен ударом с лета - 4:1. Митчелл Вайзер оставил гостей в меньшинстве на 82-й минуте.
«Боруссия» идет девятой, соперник расположился следом.
Протокол игры
|(1:0) Плеа Алассан11'
|(2:0) Фридль Марко12'
|(3:0) Онора Франк45'
|(4:0) Штёгер Кевин67'
|76'Топп Кеке (4:1)
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Итакура Ко• 79'Фридрих Марвин•Улльрих Лукас77' (Кьяродия Фабио (77') •Райц Рокко•Вайгль Юлиан•Онора Франк77' (Нгуму Натан (77') •Плеа Алассан63' (Штёгер Кевин (63') •Хак Робин72' (Нойхаус Флориан (72') •Кляйндинст Тим72' (Чванчара Томаш (72')
Цеттерер Михаэль•Малатини Хулиан46' (Кён Деррик (46') •Фридль Марко•Пипер Амос46' (Юнг Антони (46') •Вайзер Митчелл 22'• 82'Биттенкорт Леонардо82' (Бёрк Оливер (82') •Линен Сенне• 53'Агу Феликс 19'46' (Велькович Милош (46') •Нжинма Джастин68' (Топп Кеке (68') •Дукш Марвин•Шмид Романо
Запасные: Штарк Никлас•Деман Оливье•Мио Бакхаус•Стаге Йенс
03 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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