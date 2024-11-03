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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха за тайм разгромила «Вердер»

03 Ноября 2024 • 21:26 Комментировать
Боруссия М
4:1
Вердер

Девятый тур чемпионата Германии закрывали середняки, давно идущие по одинаковому графику набора очков, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Вердер».

На 11-й минуте Алассан Плеа при помощи рикошета открыл счет. В следующей атаке Франк Онора обострял игру, и мяч от защитника срикошетил в сетку, автогол и 2:0. Онора забил и сам на 45-й минуте, сделав счет разгромным.

После перерыва команды обменялись голами. Кевин Штёгер поразил пустую часть ворот на 67-й минуте, а вскоре Кеке Топп был точен ударом с лета - 4:1. Митчелл Вайзер оставил гостей в меньшинстве на 82-й минуте.

«Боруссия» идет девятой, соперник расположился следом.

Протокол игры  
Боруссия М4:1Вердер
(1:0) Плеа Алассан11'  
(2:0) Фридль Марко12'  
(3:0) Онора Франк45'  
(4:0) Штёгер Кевин67'  
  76'Топп Кеке (4:1)
Николас МорицСкалли ДжозефИтакура Ко  79'Фридрих МарвинУлльрих Лукас 77' (Кьяродия Фабио ( 77') Райц РоккоВайгль ЮлианОнора Франк 77' (Нгуму Натан ( 77') Плеа Алассан 63' (Штёгер Кевин ( 63') Хак Робин 72' (Нойхаус Флориан ( 72') Кляйндинст Тим 72' (Чванчара Томаш ( 72')
Запасные: Лайнер ШтефанЗандер ФилиппРанос Грант-ЛеонЗиппель Тобиас
Цеттерер МихаэльМалатини Хулиан 46' (Кён Деррик ( 46') Фридль МаркоПипер Амос 46' (Юнг Антони ( 46') Вайзер Митчелл  22'  82'Биттенкорт Леонардо 82' (Бёрк Оливер ( 82') Линен Сенне  53'Агу Феликс  19' 46' (Велькович Милош ( 46') Нжинма Джастин 68' (Топп Кеке ( 68') Дукш МарвинШмид Романо
Запасные: Штарк НикласДеман ОливьеМио БакхаусСтаге Йенс
03 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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Евро-Футбол.Ру,
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