«Боруссия» из Мёнхенгладбаха за тайм разгромила «Вердер»

Девятый тур чемпионата Германии закрывали середняки, давно идущие по одинаковому графику набора очков, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Вердер».

На 11-й минуте Алассан Плеа при помощи рикошета открыл счет. В следующей атаке Франк Онора обострял игру, и мяч от защитника срикошетил в сетку, автогол и 2:0. Онора забил и сам на 45-й минуте, сделав счет разгромным.

После перерыва команды обменялись голами. Кевин Штёгер поразил пустую часть ворот на 67-й минуте, а вскоре Кеке Топп был точен ударом с лета - 4:1. Митчелл Вайзер оставил гостей в меньшинстве на 82-й минуте.

«Боруссия» идет девятой, соперник расположился следом.