«Фрайбург» и «Майнц» не смогли открыть счёт

«Фрайбург» мог ворваться в топ-3 команд Бундеслиги в случае победы над «Майнцем» в девятом туре. Команды создали не так много, а реально опасными были две атаки. Джонатан Буркардт Джонатан в выгодной ситуации направил мяч рядом с каркасом. Вскоре Чуквубике Адаму мог вколотить мяч в сетку, но голкипер выручил.
0:0 в итоге, хозяева идут шестыми, соперник - 12-й.
Протокол игры
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп66' (Хёфлер Николас (66') •Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан66' (Розенфельдер Макс (66') •Патрик Остерхаге•Доан Рицу88' (Сильдийя Кильянн (88') • 90'Динкчи Эрен•Грифо Винченцо66' (Вайсхаупт Ноа (66') •Адаму Чуквубике72' (Грегорич Михаэль (72')
Центнер Робин•Кор Доминик•Бель Штефан• 70'Лайч Максим•Каси Антони90' (Верачниг Николас (90') •Мвене Филлипп•Сано Каису•Амири Надим74' (Хон Хён-Сок (74') •Небель Пауль90' (Видмер Сильван (90') •Чхэ-Сон Ли II• 44'Буркардт Джонатан46' (Зиб Арминдо (46')
03 ноября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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