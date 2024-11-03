«Фрайбург» и «Майнц» не смогли открыть счёт

«Фрайбург» мог ворваться в топ-3 команд Бундеслиги в случае победы над «Майнцем» в девятом туре. Команды создали не так много, а реально опасными были две атаки. Джонатан Буркардт Джонатан в выгодной ситуации направил мяч рядом с каркасом. Вскоре Чуквубике Адаму мог вколотить мяч в сетку, но голкипер выручил.

0:0 в итоге, хозяева идут шестыми, соперник - 12-й.