Алонсо может забрать в «Реал» звезду «Байера»

В следующем году на тренерском мостике мадридского «Реала» может произойти рокировка. В прессе давно пишут о том, что заменить Карло Анчелотти на «Сантьяго Бернабеу» может молодой Хаби Алонсо, который прекрасно показывает себя в леверкузенском «Байере».

Как сообщает немецкий Sky, Алонсо может забрать с собой в «Реал» атакующего полузащитника Флориана Вирца. По данным источника, перспектива того, что Алонсо и Вирц окажутся в мадридском клубе, становится всё более реальной.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Флориана Вирца в 130 миллионов евро.