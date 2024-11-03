Мюллер оценил качество игры «Баварии» при Компани

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

После сокрушительного поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:4) мюнхенцы одержали три подряд крупные победы, одолев «Бохум» (5:0), «Майнц» (4:0) и берлинский «Унион» (3:0).

«Если анализировать ситуацию детально, то в матче с «Унионом» были моменты, когда нам везло. Однако наш текущий путь – это не только яркая игра, но и результат. Мы доминируем, допускаем мало ударов по своим воротам – особенно если сравнить с предыдущими сезонами. Мы одержали три подряд сухие победы во встречах с командами, которые ориентированы на оборону. Конечно, это отличается от игр с «Барселоной» и «Айнтрахтом», но мы действительно контролируем ход матчей, мало что позволяем соперникам. «Бавария» играет очень качественно», – приводит Bayern & Germany слова Мюллера.