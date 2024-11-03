Нойер отреагировал на критику в свой адрес

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, что думает о критике.

В последние недели 38-летнего капитана мюнхенцев часто обвиняют в недостаточно надёжной игре. Эта точка зрения подкрепляется низким процентом отражённых ударов.

«Я не обращаю внимания на критику. Когда речь идёт о пропущенных голах, всегда важно учитывать остроту реализованного момента. Вот почему статистика для меня вообще не имеет значения – показательны лишь отдельные ситуации сами по себе. Думаю, я в хорошей форме», – поведал в интервью Sport1 Нойер.

В субботу «Бавария» обыграла в родных стенах «Унион» (3:0).

Мануэль Нойер пропустил 12 голов в 13 матчах нынешнего сезона.