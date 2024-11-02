Кейн – о победе над «Унионом»: «Очень качественная игра в нашем исполнении»

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Унионом» (3:0), англичанин отметился дублем.

«Очень качественная игра в нашем исполнении. Конечно, болельщики ждут побед в таких матчах, но было непросто, потому что «Унион» является хорошо организованной командой, играют компактно и здорово бегут в контратаки.

Мы получаем удовольствие от каждого матча, учитывая то, как хорошо в последнее время у нас складываются матчи в Германии», - цитирует Кейна пресс-служба клуба.

«Бавария» после девяти туров занимает первое место в немецкой Бундеслиге, опережая идущий следом «РБ Лейпциг» на три очка.