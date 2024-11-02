Дортмундская «Боруссия» ввязалась в борьбу за топ-места, одолев «РБ Лейпциг»

Чередующая победы с поражениями дортмундская «Боруссия» в субботу принимала «РБ Лейпцига», одного из лидеров старта сезона.

Игра раскрылась с 27-й минуты, когда Лои Опенда получил мяч в штрафной хозяев и пяткой оставил Беньямину Шешко, который мощно пальнул с левой с рикошетом от перекладины - 0:1. Джейми Байно-Гиттенс обыграл соперника, вошел в штрафную и пробил низом в дальний угол, но вратарь ногой парировал угрозу. После навеса с углового с правого фланга последовала скидка Феликса Нмечи во вратарскую, а Максимилиан Байер внешней стороной стопы направил мяч под перекладину - 1:1.

Во втором тайме после навеса с углового последовала скидка от соперника, Нико Шлоттербек пробивал с шести метров, но кипер спас свои ворота. Байер с правого фланга исполнил подачу к линии вратарской, а Серу Гирасси головой направил мяч в ближний угол - 2:1. Эльиф Элмас обыгрался на правом краю штрафной с Кевином Камплем и пробил в дальний угол - защитник Эмре Джан головой вынес мяч с ленточки. Юлиан Брандт после прострела с левого фланга от Байно-Гиттенса пробивал в упор, однако голкипер оставил «РБ Лейпциг» в игре.

Победа позволила «Боруссии» настичь идущий четвертым «Байер», соперник - второй.