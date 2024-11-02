«Хоффенхайм» проиграл контратакующему «Санкт-Паули»

В девятом туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» доминировал в споре с «Санкт-Паули», но всё же создал не так много моментов, а гости свои редчайшие шансы сделали более опасными.
На 20-й минуте Оладапо Афолайян открыл счет - 0:1. В самом начале второго тайма в контратаке Морган Гилавоги зарядил в штангу. На 90-й минуте Андреас Альберс поставил точку - 0:2.
Соперники стали соседями по таблице и делят третье место с конца.
Протокол игры
|20'Афолайян Оладапо (0:1)
|90'Альберс Андреас (0:2)
Бауманн Оливер•Артур Шавес85' (Кадержабек Павел (85') •Стах Антон•Нсоки Стэнли•Жендрей Валентен85' (Бруун-Ларсен Якоб (85') •Прасс Александр66' (Бериша Мергим (66') •Бишоф Том•Гриллич Флориан•Крамарич Андрей•Гложек Адам46' (Табакович Харис (46') •Бюльтер Мариус66' (Журасек Давид (66')
Запасные: Акпогума Кевин•Филипп Лука•Дрекслер Тим•Тохумджу Умут
Василь Никола•Валь Хауке•Смит Эрик•Метс Кароль•Салиакас Манолис88' (Альберс Андреас (88') •Треу Филипп50' (Рицка Ларс (50') •Ирвайн Джексон•Бухальфа Карло•Афолайян Оладапо80' (Вагнер Роберт (80') •Гилавоги Морган• 65'Эггештайн Йоханнес88' (Джигала Адам (88')
02 ноября. Стадион "Презеро Арена".
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