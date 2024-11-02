«Хоффенхайм» проиграл контратакующему «Санкт-Паули»

В девятом туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» доминировал в споре с «Санкт-Паули», но всё же создал не так много моментов, а гости свои редчайшие шансы сделали более опасными.

На 20-й минуте Оладапо Афолайян открыл счет - 0:1. В самом начале второго тайма в контратаке Морган Гилавоги зарядил в штангу. На 90-й минуте Андреас Альберс поставил точку - 0:2.

Соперники стали соседями по таблице и делят третье место с конца.