«Вольфсбург» ушёл от поражения в матче с «Аугсбургом»

В девятом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» почти час пытался спасти матч с «Аугсбургом», который лишь дважды пробил по воротам за 90 минут.

Тьягу Томаш создал первый хороший момент на 31-й минуте, но его выстрел все же был парирован. Тут же Филлип Титц вывел гостей вперед. Йоаким Меле неплохо атаковал после перерыва, но вратарь гостей нейтрализовал выстрел под перекладину. А вот Мохамед Амура на 82-й ударом с лета смог сравнять счет - 1:1.

«Волки» идут 13-ми, соперник - 10-й.