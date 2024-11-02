«Вольфсбург» ушёл от поражения в матче с «Аугсбургом»

В девятом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» почти час пытался спасти матч с «Аугсбургом», который лишь дважды пробил по воротам за 90 минут.
Тьягу Томаш создал первый хороший момент на 31-й минуте, но его выстрел все же был парирован. Тут же Филлип Титц вывел гостей вперед. Йоаким Меле неплохо атаковал после перерыва, но вратарь гостей нейтрализовал выстрел под перекладину. А вот Мохамед Амура на 82-й ударом с лета смог сравнять счет - 1:1.
«Волки» идут 13-ми, соперник - 10-й.
Протокол игры
|34'Титц Филлип (0:1)
|(1:1) Эль-Амин Амура Мохамед82'
Грабара Камиль•Фишер Килиан57' (Майер Ловро (57'•Герхардт Янник68') •Вавро Денис•Кулиеракис Костас•Меле Йоаким•Дардай Бенсе•Арнольд Максимилиан•Баку Ридле80' (Каминьски Якуб (80') •Винд Йонас57' (Бехренс Кевин (57') •Томаш Тьягу80' (Нмеча Лукас (80') •Эль-Амин Амура Мохамед 88'
Запасные: Мюллер Мариус•Одогу Давид•Эзкан Салих•Зесигер Седрик
Лабрович Недилько•Матсима Крислен• 75'Гоувелеув Джеффри•Шлоттербек Кевен•Вольф Мариус77' (Кудосу Хенри (77') •Ониика Фрэнк•Якич Кристиян•Реджбекай Элвис77' (Майер Арне (77') •Яннулис Димитрис•Титц Филлип66' (Эссанд Самюэль (66') • 87'Клод-Морис Алексис66' (Yusuf Kabadayi (66')
02 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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