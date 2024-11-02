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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» ушёл от поражения в матче с «Аугсбургом»

02 Ноября 2024 • 19:26 Комментировать
Вольфсбург
1:1
Аугсбург
окончен

В девятом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» почти час пытался спасти матч с «Аугсбургом», который лишь дважды пробил по воротам за 90 минут.

Тьягу Томаш создал первый хороший момент на 31-й минуте, но его выстрел все же был парирован. Тут же Филлип Титц вывел гостей вперед. Йоаким Меле неплохо атаковал после перерыва, но вратарь гостей нейтрализовал выстрел под перекладину. А вот Мохамед Амура на 82-й ударом с лета смог сравнять счет - 1:1.

«Волки» идут 13-ми, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Вольфсбург1:1Аугсбург
  34'Титц Филлип (0:1)
(1:1) Эль-Амин Амура Мохамед82'  
Грабара КамильФишер Килиан 57' (Майер Ловро ( 57'Герхардт Янник 68') Вавро ДенисКулиеракис КостасМеле ЙоакимДардай БенсеАрнольд МаксимилианБаку Ридле 80' (Каминьски Якуб ( 80') Винд Йонас 57' (Бехренс Кевин ( 57') Томаш Тьягу 80' (Нмеча Лукас ( 80') Эль-Амин Амура Мохамед  88'
Запасные: Мюллер МариусОдогу ДавидЭзкан СалихЗесигер Седрик
Лабрович НедилькоМатсима Крислен  75'Гоувелеув ДжеффриШлоттербек КевенВольф Мариус 77' (Кудосу Хенри ( 77') Ониика ФрэнкЯкич КристиянРеджбекай Элвис 77' (Майер Арне ( 77') Яннулис ДимитрисТитц Филлип 66' (Эссанд Самюэль ( 66'  87') Клод-Морис Алексис 66' (Yusuf Kabadayi ( 66')
Запасные: Кёмюр МертМунье СтивБрайтхаупт ТимДамен ФиннБауэр Максимилиан
02 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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Евро-Футбол.Ру,
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