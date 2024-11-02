«Хольштайн Киль» впервые победил в Бундеслиге, переиграв «Хайденхайм»

В матче девятого игрового дня Бундеслиги «Хольштайн Киль» и «Хайденхайм» провели более-менее равный матч. Реальных моментов почти не было, а ключевым эпизодом стал удар Патрика Эрраса головой на 28-й минуте - 1:0.

«Хайденхайм» идет 11-м, а соперник впервые победил в чемпионате, но остается предпоследним.