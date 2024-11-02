«Хольштайн Киль» впервые победил в Бундеслиге, переиграв «Хайденхайм»

В матче девятого игрового дня Бундеслиги «Хольштайн Киль» и «Хайденхайм» провели более-менее равный матч. Реальных моментов почти не было, а ключевым эпизодом стал удар Патрика Эрраса головой на 28-й минуте - 1:0.
«Хайденхайм» идет 11-м, а соперник впервые победил в чемпионате, но остается предпоследним.
Протокол игры
|(1:0) Эррас Патрик28'
Вайнер Тимон•Ивежич Марко•Эррас Патрик•Гешвилль Макс•Беккер Тимо46' (Розенбоом Лассе (46') •Ремберг Николай• 38'Кнудсен Магнус• 84'Гигович Армин 35'46' (Порат Финн (46') • 59'Пухач Тымотеуш78' (Коменда Марко (78') •Скрибски Стивен78' (Шульц Марвин (78') •Харрис Фил85' (Пихлер Бенедикт (85')
Запасные: Энгельхард Марко•Яворчек Доминик•Матино Сюто•Дене Томас
Мюллер Кевин•Гимбер Бенедикт 33'74' (Бройниг Максимилиан (74') •Майнка Патрик• 67'Зирслебен Тим 18'46' (Хонсак Матиас (46') •Траоре Омар Хактаб•Дорш Никлас74' (Кауфманн Миккель (74') •Шёппнер Ян• 70'Фёренбах Йонас•Ваннер Пауль85' (Конте Сирлорд (85') •Пирингер Марвин 76'85' (Бек Адриан (85') •Шенца Лео
Запасные: Кербер Лука•Шиммер Штефан•Айхер Витус•Тоеркауф Норман
02 ноября. Стадион "Holstein Stadion".
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