«Айнтрахт» забил сразу 7 голов в ворота аутсайдера

В матче девятого игрового дня Бундеслиги «Айнтрахт» устроил показательную порку «Бохуму», забив сразу четыре гола за треть матча, но и после этого не успокоился. Уго Экитике оформил дубль, а Омар Мармуш и сам забил, и дважды пасовал под голевые удары. Финальный свисток прозвучал при счете 7:2.

«Айнтрахт» прервал серию из трех матчей без побед и ворвался в тройку. «Бохум» - на самом дне таблицы.