«Айнтрахт» забил сразу 7 голов в ворота аутсайдера

В матче девятого игрового дня Бундеслиги «Айнтрахт» устроил показательную порку «Бохуму», забив сразу четыре гола за треть матча, но и после этого не успокоился. Уго Экитике оформил дубль, а Омар Мармуш и сам забил, и дважды пасовал под голевые удары. Финальный свисток прозвучал при счете 7:2.
«Айнтрахт» прервал серию из трех матчей без побед и ворвался в тройку. «Бохум» - на самом дне таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Экитике Уго9'
|(2:0) Мармуш Омар18'
|(3:0) Кнауфф Ансгар20'
|(4:0) Браун Натаниэль32'
|35'Де Вит Дани (4:1)
|51'Хофманн Филипп (4:2)
|(5:2) Дауд Махмуд61'
|(6:2) Узун Кан66'
|(7:2) Экитике Уго69'
Трапп Кевин•Коллинс Ннамди•Кох Робин73' (Ларссон Хуго (73') •Тута81' (Аменда Орель (81') •Браун Натаниэль•Бахойа Жан Маттео65' (Узун Кан (65') •Дауд Махмуд•Схири Эльес73' (Матанович Игорь (73') •Кнауфф Ансгар• 50'Экитике Уго•Мармуш Омар73' (Чендлер Тимоти (73')
Запасные: Эбимбе Эрик•Сантос Кауа•Нкунку Нильс•Гётце Марио
Древес Патрик•Пасслак Феликс67' (Гамбоа Кристиан (67') •Ордец Иван• 38'Машович Эрхан•Виттек Максимилиан33' (Хольтманн Геррит (33') •Миёши Коджи46' (Беро Матуш (46') •Лосийя Антони•Сиссоко Ибраима•Де Вит Дани•Брошински Мориц46' (Эрманн Тим (46') •Хофманн Филипп 77'82' (Дашнер Лукас (82')
Запасные: Панневиг Матс•Хорн Тимо•Квартенг Мориц-Брони•Медич Яков
02 ноября. Стадион "Дойче банк Парк".
Бан пользователя