«Бавария» ожидаемо разгромила «Унион»

В девятом туре чемпионата Германии «Унион» ничего не смог поделать с атакой «Баварии».

Уже на 15-й минуте Гарри Кейн с пенальти пробил в левый угол ворот, голкипер же угадал направление удара, но не смог достать до мяча - 1:0. Кейн от радиуса штрафной площади выполнил передачу направо, Рафаэл Геррейру довольно плотно пробил в ближний угол ворот, но вратарь сыграл надёжно и намертво поймал мяч. Теозон-Жордан Сибачо подкараулил ошибку игроков «Баварии» у левого угла штрафной площади, а затем пробил плотно в ближний угол ворот, кипер успел вскинуть руки и перевёл мяч на угловой. В конце тайма Альфонсо Дэвис разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу, Кейн в касание сделал скидку к левому углу штрафной площади на ход Кингсли Коману, который пробил в дальний угол ворот под перекладину - 2:0.

В начале второго тайма баварцы выдали многоходовку Йозуа Киммих - Геррейру - Коман - Кейн, англичанин в касание с нескольких метров сделал счет разгромным. Геррейру от линии штрафной площади с правой половины поля выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Джамал Мусиала головой пробил в правый угол ворот, а мяч пролетел рядом со штангой. Кейн вошёл в штрафную площадь с левой половины поля и на исполнение пробил в ближний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Геррейру с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, и после борьбы плотным ударом по воротам отметился Коман, голкипер в прыжке выручил свою команду.

«Бавария» снова вышла в единоличные лидеры, соперник откатился на шестое место.