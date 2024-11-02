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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» ожидаемо разгромила «Унион»

02 Ноября 2024 • 19:22 Комментировать
Бавария
3:0
Унион Берлин
окончен

В девятом туре чемпионата Германии «Унион» ничего не смог поделать с атакой «Баварии».

Уже на 15-й минуте Гарри Кейн с пенальти пробил в левый угол ворот, голкипер же угадал направление удара, но не смог достать до мяча - 1:0. Кейн от радиуса штрафной площади выполнил передачу направо, Рафаэл Геррейру довольно плотно пробил в ближний угол ворот, но вратарь сыграл надёжно и намертво поймал мяч. Теозон-Жордан Сибачо подкараулил ошибку игроков «Баварии» у левого угла штрафной площади, а затем пробил плотно в ближний угол ворот, кипер успел вскинуть руки и перевёл мяч на угловой. В конце тайма Альфонсо Дэвис разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу, Кейн в касание сделал скидку к левому углу штрафной площади на ход Кингсли Коману, который пробил в дальний угол ворот под перекладину - 2:0.

В начале второго тайма баварцы выдали многоходовку Йозуа Киммих - Геррейру - Коман - Кейн, англичанин в касание с нескольких метров сделал счет разгромным. Геррейру от линии штрафной площади с правой половины поля выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Джамал Мусиала головой пробил в правый угол ворот, а мяч пролетел рядом со штангой. Кейн вошёл в штрафную площадь с левой половины поля и на исполнение пробил в ближний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Геррейру с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, и после борьбы плотным ударом по воротам отметился Коман, голкипер в прыжке выручил свою команду.

«Бавария» снова вышла в единоличные лидеры, соперник откатился на шестое место.

Протокол игры  
Бавария3:0Унион Берлин
(1:0) Кейн Гарри15'  
(2:0) Коман Кингсли43'  
(3:0) Кейн Гарри51'  
Нойер МануэльГеррейру РафаэлУпамекано ДайоМин-Чжэ Ким 69' (Дайер Эрик ( 69') Дэвис Альфонсо 80' (Азну Адам ( 80') Киммих ЙозуаПальинья Жоау 69' (Горецка Леон ( 69') Олисе Майкл 69' (Сане Лерой ( 69') Мусиала Джамал 74' (Мюллер Томас ( 74') Коман КингслиКейн Гарри
Запасные: Лаймер КонрадУльрайх СвенГнабри СержТель Матис
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт Кевин 80' (Руссийон Жером ( 80') Кверфельд ЛеопольдТриммель КристоферЛейте ДиогуКемляйн Алеша  31' 70' (Хаберер Яник ( 70') Хедира Рани  84'Чжон Ву-Ён 70' (Шефер Андраш ( 70') Холлербах Бенедикт 60' (Вертессен Йорбе ( 60') Сибачо Жордан 60' (Скарке Тим ( 60')
Запасные: Роте ТомСков РобертБенеш ЛаслоШволов Александер
02 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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