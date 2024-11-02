Компани: «Дэвис способен выйти на другой уровень»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани лестно высказался о защитнике своего клуба Альфонсо Дэвисе.

«Многие говорили, что в прошлом сезоне Дэвис был не так хорош, но я этого не заметил. Это игрок высочайшего класса. Ему следует продолжать развиваться, тогда он выйдет на абсолютно другой уровень. Это именно то, что мне нравится как тренеру», - приводит слова Компани инсайдер Фабрицио Романо.

Стоит напомнить, что контракт 24-летнего канадца, который сегодня празднует день рождения, истекает в конце сезона. Дэвис перешёл в «Баварию» из «Ванкувера» в январе 2019 года, сумма трансфера составила порядка 14 миллионов евро.