Алонсо: «Байер» сыграл лучшую игру в сезоне, но не хватило гола»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о ничейном результате поединка против «Штутгарта». Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Байер» не смог отметиться голом, но играл хорошо. Наверное, это была наша лучшая игра в сезоне, просто не хватило гола. Нам нужно быть лучше и чаще побеждать», - передает слова испанского специалиста пресс-служба немецкого чемпионата.
После девяти сыгранных матчей Бундеслиги «Байер» набрал 16 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Хаби Алонсо отстают от лидирующей «Баварии» на четыре очка.
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