Алонсо: «Байер» сыграл лучшую игру в сезоне, но не хватило гола»

«Байер» не смог отметиться голом, но играл хорошо. Наверное, это была наша лучшая игра в сезоне, просто не хватило гола. Нам нужно быть лучше и чаще побеждать», - передает слова испанского специалиста пресс-служба немецкого чемпионата.