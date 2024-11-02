Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал, кого считает лучшим молодым футболистом мира на сегодняшний день.

Как информирует портал Goal, англичанин сделал выбор в пользу 17-летнего вингера сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля. Напомним, что на недавней церемонии вручения «Золотого мяча» Ямаль был признан лучшим молодым футболистом.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 14 поединках «сине-гранатовых», отметившись шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Трудовое соглашение вингера с «Барселоной» рассчитано до середины 2026 года. Рыночная стоимость Ямаля оценивается в 150 миллионов евро.