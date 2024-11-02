Кейн назвал завершившего карьеру футболиста, которого хотел бы вернуть на поле

Центрфорвард сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн назвал завершившего карьеру игрока, которого хотел бы снова увидеть на футбольном поле.

Как информирует портал Goal.com, англичанин хотел бы возвращения легендарного французского полузащитника Зинедина Зидана, известного по выступлениям за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Напомним, что после завершения игровой карьеры Зинедин стал футбольным тренером. Французский специалист поработал в мадридском «Реале», с которым три раза подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также становился чемпионом Испании.